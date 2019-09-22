Бастрыкин вручил родителям героя из Карелии медаль "Доблесть и отвага"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин в Великом Новгороде вручил родителям погибшего на пожаре мальчика Святослава посмертную награду.

На открытии турнира по дзюдо в Великом Новгороде Александр Бастрыкин наградил двух мальчиков, спасавшим людей из огня. Медаль "Доблесть и отвага" вручили родителям погибшего в огне Святослава из Карелии, сообщается на сайте СК России.

6-летний Слава из Карелии вытаскивал дедушку из горящей бани, но огонь перекинулся на него. Малыш получил 90% ожогов всего тела, специальным бортом МЧС РФ его доставили в Нижний Новгород, но усилия врачей оказались тщетны.