Бастрыкин заинтересовался многодетной семьей, которая сбежала в Карелию из Вологодской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений руководителям следственных управлений по озвученным в СМИ материалам, сообщается на сайте ведомства.

Одна тема, затронутая журналистами, касалась семьи из Вологодской области, которая была вынуждена уехать в Карелию от органов опеки, чтобы избежать изъятия шестерых детей. Супруги утверждают, что основной причиной претензий со стороны опеки была их бедность. Как сообщают журналисты, органы профилактики не устроили условия в доме, где проживала малоимущая семья.

"По данному факту следственными органами СК России по Вологодской области в целях установления следственным путем объективных обстоятельств сложившейся ситуации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ", - отметили в пресс-службе СК РФ.

В сентябре сообщалось, что семейная пара вместе с шестью детьми переехала в Карелию. Старшему ребенку - 13 лет, младшему - год. С собой они привезли козу и домашнюю птицу. Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев рассказал, что урегулировал вопрос с приставами, которые должны были изъят детей. В итоге приставы приостановили производство.