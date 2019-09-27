Глава сбежавшей из Вологодской области семьи рассказал, почему он оказался в Карелии

Беглец покинул Вологодскую область, взяв с собой жену, детей, козу и домашнюю птицу.

Житель Вологодской области Геннадий в разговоре с корреспондентом "Столицы на Онего" сообщил, что готов работать в Карелии водителем или получить занятость в сфере строительства. Прежнее место жительства он покинул после проблем с органами опеки, которые планировали изъять детей. Соцслужбы сообщали, что семья проживала в Белозерском районе в условиях опасных для жизни и здоровья.

"Здесь все нормально. Это хорошо", - сказал Геннадий, характеризуя обстановку в Калевальском районе Карелии, куда он приехал с семьей. Говоря о планах, Геннадий отметил, что собирается "просто жить и все".

Рассуждая о своем конфликте с вологодскими соцслужбами, глава многодетной семьи утверждает, что там завязано много обстоятельств.

"Там много есть ответов. И все переплетены", - сказал он.

Глава многодетной семьи утверждает, что на прежнем месте жительства он трудился.

"Так я у частника работал",- рассказывает он, поясняя, что трудился водителем и был занят на строительстве.

"Как говорится, надо - за руль; надо - ремонтировать или что там. И сварочные, и строительные работы", - добавляет он. Геннадий поясняет, что затем он был вынужден "не работать, а охранять семью".

"Приезжают на двух машинах, восемь человек и начинают все там шмонать", - рассказывает он.

Геннадий рассказал, что дом, к состоянию которого были претензии у социальных служб, был приобретен им на средства материнского капитала.

"Дом покупался, так поселковый совет давал справку, что он был хороший. А затем вдруг он стал худой", - отмечает глава семейства.

Геннадий не согласен и с другими действиями соцслужб и указывает на якобы имевшиеся в их работе недочеты.

"Даже получили мы судебное решение вот сейчас. Там даже указана школа, в которую они (ред. - дети Геннадия) ходили, а характеристика взята с другой школы", - рассказывает переехавший в Карелию отец семейства.

"Мы уже видели, к чему оно идет, и поэтому уже поехали искать место", - рассказал глава многодетной семьи.

"У них вдруг оказался тот, кто будет детей брать, и надо было срочно это дело решать", - так объясняет действия соцслужб сбежавший в Карелию мужчина.

Геннадий вместе с женой и шестью детьми переехал в Карелию. По его словам, старшему ребенку - 13 лет, младшему - год. С собой семья привезла козу и домашнюю птицу. Сейчас проблемами беглецов занимается уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. Он сообщил, что урегулировал вопрос с приставами, которые должны были изъят детей. В итоге приставы приостановили производство.

На данный момент семья из Вологодской области получает юридическую помощь. Юристы готовятся оспорить решение районного суда Вологодской области, который заочно принял решение лишить семью родительских прав.