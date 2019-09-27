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Новости. Общество
11:31, 27 Сентября 2019
фото: Уполномоченный по правам ребенка в Карелии / ВК

Детский омбудсмен рассказал о жизни сбежавшей в Карелию многодетной семьи

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Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев рассказал о помощи семье с шестью детьми, которая срочно покинула Вологодскую область после решения суда о лишении родительских прав.

Вологодская семья прибыла в Карелию и поселилась в Калевальском районе. На родине служба планировала забрать у них шестерых детей. Чтобы не допустить этой ситуации, родители приняли решение срочно покинуть регион.

"По материалам дела, семья жила в доме, который находился в ветхом состоянии. В крыше были дыры, вываливались окна. Жилье отапливалось печкой, которая сильно раскаливалась. В любой момент мог произойти пожар. У родителей не было источника дохода, жили на пособие детей. У детей не было игрушек. В результате органы опеки вышли с иском о лишении родительских прав. Родители были уведомлены надлежащим образом», - сообщала уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Вологодской области Ольга Смирнова ИА "Вологда-поиск".

У прибывших в Карелию жителей Вологодской области на попечении шесть детей: четверо школьников и двое дошкольников. Мать находится в отпуске по уходу за младшим ребенком. Старшие дети пошли в школу. С собой хозяева привезли в Карелию козу и домашних птиц.

В беседе с корреспондентом "Столицы на Онего" детский омбудсмен Геннадий Сараев рассказал, что накануне посетил прибывшую из Вологодской области семью. По словам уполномоченного, семья начала получать юридическую помощь. В частности, юристы готовятся оспорить решение районного суда Вологодской области, который заочно принял решение лишить семью родительских прав. Соответствующее апелляционное исковое заявление уже подготовлено и направлено, заявил Сараев.

Геннадий Сараев также заявил, что направил письмо судебным приставам с целью приостановки исполнительного производства по решению суда в отношении вологодской семье. Согласно решению, приставы были обязаны изъять детей и передать их соцслужбам вологодской области. В итоге приставы приостановили производство.

"Сейчас семья находится на юридическом сопровождении службы уполномоченного по правам ребенка. Плюс к этому сейчас мы оказываем  помощь и материальную. То есть привезли гуманитарную помощь. На месте люди помогли, собрали. Семье сейчас предоставлено место жительства - квартира неблагоустроенная, но тем не менее она есть сейчас. Кров над головой. Местные жители подарили пилу главе семьи, чтобы он мог дрова заготавливать", - сказал Сараев.

Гости из Вологодской области получают меры соцподдержки. В частности, юристы помогают им оформить статус многодетной семьи в Карелии. На новом месте жительства они смогут получать пособия в увеличиенном размере.

Геннадий Сараев пояснил обстоятельства, которые могли привести к проблемам у сбежавшей из Вологодской области семьи.

"Судя по тому, что я знаю, проживали в антисанитарных условиях, как было по крайней мере указано. Вели якобы асоциальный образ жизни. Но я этого не увидел. То, как семья себя показала в Карелии, - это ответственные родители. Да, они малообеспеченные; да, у них, может быть, не хватает средств; да,  они не умеют получать, может быть, помощь от государства. Они не обращались, допустим, за поддержкой к уполномоченному по Вологодской области. Они рассчитывали только на свои силы...  Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы дети оставались с родителями. Это одна из главных задач. Поэтому сейчас мы и создаем вот эти условия", - заключил Геннадий Сараев.

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Комментарии

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кир
2019-09-27 12:18:14
Я плакаль. Сараеву заняться больше нечем. Детей создавать ума совсем не надо.
однозначно
2019-09-27 12:06:17
Отправить обратно в Вологду.
Гость
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