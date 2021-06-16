Базу поисково-спасательной службы собираются строить на берегу Онежского озера в Петрозаводске

Комплекс зданий и причальных сооружений для размещения Карельской поисково-спасательной службы планируется построить на берегу Онежского озера в петрозаводском районе Пески.

Об этом говорится в документации к аукциону для выбора организации, которая займется разработкой проекта. В техническом задании определены основные объекты строительства.

В их числе два административно-бытовых корпуса, причал с возможностью одновременного швартования трех судов и крытый эллинг для их ремонта.

В какую сумму это обойдется бюджету и когда планируется строительство, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».