Реклама
Прислать новость
Стали известные первые результаты ЕГЭ в Карелии 1
16.06.2021 16:35
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 2
Сегодня 09:56
Верховный суд подтвердил виновность фигурантов дела о взятках в Госкомимущества Карелии 2
16.06.2021 14:10

Базу поисково-спасательной службы собираются строить на берегу Онежского озера в Петрозаводске

Новости. Общество
12:06, 17 Июня 2021
фото: кадастровая карта

Комплекс зданий и причальных сооружений для размещения Карельской поисково-спасательной службы планируется построить на берегу Онежского озера в петрозаводском районе Пески.

Об этом говорится в документации к аукциону для выбора организации, которая займется разработкой проекта. В техническом задании определены основные объекты строительства.

В их числе два административно-бытовых корпуса, причал с возможностью одновременного швартования трех судов и крытый эллинг для их ремонта.

В какую сумму это обойдется бюджету и когда планируется строительство, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 11:35
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 2
Сегодня 09:56
У озера 2
15.06.2021 16:13
ПМЭФ-2021: инвесторы выбирают Карелию
15.06.2021 16:00
Уборка Петрозаводска: что дальше? 5
15.06.2021 13:59
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»