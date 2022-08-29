Бдительный житель Петрозаводска помешал рецидивисту выпить и покурить

Случайный прохожий на Перевалке поймал молодого похитителя спиртного и сигарет на месте преступления, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 32-летний горожанин и сообщил, что, возможно, стал свидетелем преступления. В ночь с 14 на 15 сентября он проходил мимо закрытого сетевого магазина и увидел у чёрного входа подозрительного мужчину. Тот, заметив постороннего, бросил в кусты какой-то пакет и убежал.

По адресу в микрорайон Перевалка была направлена следственно-оперативная группа. Обследовав помещение, полицейские выяснили, что в магазин совершено незаконное проникновение. Дверь была отжата, в выброшенном пакете оказались четыре бутылки виски и сигареты.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен ранее судимый 22-летний горожанин.

Подозреваемый был задержан по месту жительства. Он сознался в содеянном и выдал полицейским одну похищенную бутылку спиртного, которую успел унести с собой. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.