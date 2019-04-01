Бейонсе показала, что она еще секси

На вручении премии NAACP Image Awards 37-летняя певица получила награду, выйдя на сцену в платье, обнажающем длинные ноги.

В субботу, 30-го марта, Бейонсе вручили приз года. На сцену звезда поднялась в белом платье до пола, костюмными рукавами и лацканами. Вырез на платье продемонстрировал публике длинные ноги певицы и серебристые туфли на шпильках, пишет "Узнай все".

В благодарственной речи Бейонсе сказала "Спасибо" своим коллегам, которые долгие годы работают с ней в сфере шоу-бизнеса. Впервые она получила эту премию 15 лет назад.

Редакция Uznayvse.ru отмечает, NAACP Image Awards – премия, учрежденная Американской ассоциацией содействия прогрессу цветного населения и вручаемая с 1967-го года за достижения в области музыки, литературы, кино, театра и телевидения. В разные годы ведущими церемонии выступали актер Дензел Вашингтон и певицы Мэрайя Кери и Уитни Хьюстон.