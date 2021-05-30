Дорогу к Беломорским петроглифам построят к июлю 2021 года, пообещали в правительстве Карелии

Дорогу к памятнику археологии «Петроглифы Залавруги» построят до июля 2021 года, сообщили в правительстве Карелии.

Дорогу к памятнику археологии «Петроглифы Залавруги» построили практически наполовину — на 48%. Об этом сообщил на своей странице в соцсети министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

Автодорогу в Беломорском районе строят по программе социально-экономического развития республики на 2020–2024 годы. Завершить работу подрядчик должен до июля текущего года. После этого начнутся работы по благоустройству.

Напомним, 21 мая в Беломорском районе Карелии открылся новый защитный павильон над группой петроглифов «Бесовы следки», которые более двадцати лет были недоступны из-за аварийного состояния. В открытии принял участие заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.