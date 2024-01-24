Беломорский районный суд возместил истцу ущерб в порядке регресса

Инстанция рассмотрела гражданское дело по иску акционерного общества «Тинькофф Страхование».

Беломорский районный суд Карелии рассмотрел гражданское дело по иску акционерного общества «Тинькофф Страхование» к ответчику о возмещении ущерба в порядке регресса. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

В сентябре 2022 года произошло ДТП с участием автомобилей, в том числе принадлежавшего ответчику, который скрылся с места происшествия.

Гражданская ответственность собственника автомобиля ответчика в момент аварии была застрахована в АО «Тинькофф Страхование», гражданская ответственность потерпевшего застрахована в АО «Альфастрахование», которое, признав событие страховым случаем, в порядке прямого возмещения убытков выплатило потерпевшему возмещение в размере 400 тысяч рублей.

АО «Тинькофф Страхование» возместило страховщику потерпевшего указанную сумму. Истец просил суд взыскать с ответчика ущерб в порядке регресса в размере 400 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по уплате госпошлины в размере 7 200 рублей.

В силу ст. 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом, имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.

Как подчеркнули в источнике, регрессное требование в данном случае возникает по факту ДТП и не зависит от того, было ли данное лицо привлечено к административной ответственности или нет.

Суд пришел к выводу, что с ответчика в пользу АО «Тинькофф Страхование» подлежат взысканию 400 тысяч рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по уплате госпошлины в размере 7 200 рублей.