Беломорского крикуна и любителей бесплатных сырных лепешек с беконом задержала Росгвардия

За истекшие сутки сотрудники магазинов и общепита в Карелии четырежды вызывали сотрудников Росгвардии.

Так, в сетевых магазинах Петрозаводска росгвардейцы задержали мужчин 22 и 53 лет, которые пронесли мимо кассы кофе и сырные лепешки.



Один из нарушителей на магазинной краже попался второй раз. Сигнализация также сработала в торговом заведении Кондопоги. 41-летний местный житель попался на хищении бекона. Общая сумма ущерба составила около двух тысяч рублей.



Вечером 10 октября сотрудники бара в Костомукше вызвали силовиков из-за буйного посетителя. 30-летний житель Беломорска кричал, матерился, приставал к окружающим и мешал работе заведения.



Сотрудники Росгвардии передали всех задержанных полиции, сообщили в пресс-службе ведомства.