Белорусский завод по выпуску тракторов в Петрозаводске получит льготный кредит на полмиллиарда

Завод "Амкодор-Онего", который входит в белорусский холдинг "Амкодор" и выпускает в Петрозаводске лесозаготовительную технику, получит льготный кредит на сумму 500 млн рублей.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Решение принято по итогам заседания Экспертного совета Фонда развития промышленности РФ, состоявшегося в Москве и рассмотревшего конкурсные заявки от предприятий из регионов. Льготный заем в размере 500 млн рублей поможет нашему предприятию нарастить объемы производства, а значит, создать дополнительные рабочие места", - написал губернатор на своей странице Вконтакте.

По его словам, заявка "Амкодор-Онего" получила поддержку после визита в Петрозаводск премьер-министра правительства России Михаила Мишустина - ему показывали выпушенную на заводе технику.

На какие цели предприятие потратит полмиллиарда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".