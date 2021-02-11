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Белорусский завод по выпуску тракторов в Петрозаводске получит льготный кредит на полмиллиарда

Новости. Экономика
14:38, 12 Февраля 2021
фото: правительство Карелии
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Завод "Амкодор-Онего", который входит в белорусский холдинг "Амкодор" и выпускает в Петрозаводске лесозаготовительную технику, получит льготный кредит на сумму 500 млн рублей.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Решение принято по итогам заседания Экспертного совета Фонда развития промышленности РФ, состоявшегося в Москве и рассмотревшего конкурсные заявки от предприятий из регионов. Льготный заем в размере 500 млн рублей поможет нашему предприятию нарастить объемы производства, а значит, создать дополнительные рабочие места", - написал губернатор на своей странице Вконтакте.

По его словам, заявка "Амкодор-Онего" получила поддержку после визита в Петрозаводск премьер-министра правительства России Михаила Мишустина  - ему показывали выпушенную на заводе технику.

На какие цели предприятие потратит полмиллиарда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-02-12 15:09:29
И потекли денежки рекой, но в чужой карман, однако.
Izia
2021-02-12 14:52:55
Трактора то хоть выпускают ?? Налоги в бюджет платят ??? Или всё на " усатого диктатора " уходит из нашего бюджета .
Опер
2021-02-12 14:49:55
Прощайте пол миллиарда?
кир
2021-02-12 14:47:43
Батька белорусский клянется в верности и дружбе, а сам деньги из РФ вытягивает, где только может, многовекторный наш.
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