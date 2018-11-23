Белуга намерен вложиться в "Легенды Карелии"

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Торговый холдинг "Лотос", принадлежащий известному в Карелии бизнесмену Леониду Белуге, планирует строительство многофункционального туристско-оздоровительного центра на озере Сямозеро.
xКак сообщили "Вестям Карелии" в министерстве экономического развития республики, проект предусматривает создание инфраструктуры для оказания широкого комплекса медицинских услуг, СПА, условий для общего оздоровления организма.
Стоимость проекта оценивается в 2 млрд. рублей. ТХ "Лотос" ищет партнеров-инвесторов.
Подробнее читайте в деловой интернет-газете "Вести Карелии".
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