Белуга намерен вложиться в "Легенды Карелии"

Депутат Госдумы Валентина Пивненко еще поборется за пенсионные права жителей Карелии.

В минувшие выходные в Музыкальном театре Карелии прошла мировая премьера оперы "Карельский пленник", написанной по мотивам повести Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля".

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