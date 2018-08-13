Бензин в Карелии подорожал с начала года на 12%

Специалисты Карелиястата подсчитали, как в республике выросли цены на автомобильное топливо с начала 2018 года.

В июле, по данным ведомства, средняя цена на бензин составила 42,67 рубля за литр. По сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 1,2%. При этом с начала года бензин подорожал на 12%.

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