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Бензин в Петрозаводске дорожает, а эксперты прогнозируют снижение цен

Новости. Общество
09:34, 30 Апреля 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС, архив
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Стоимость бензина в столице Карелии после короткого перерыва снова начала расти.

Это следует из данных еженедельного мониторинга цен на отдельные товары и услуги за период с 21 по 27 апреля, проведенного Карелиястатом.

Бензин АИ-92 за неделю подорожал на 0,2% - в среднем, до 42 рублей 13 копеек. Цена на АИ 95 выросла на 0,1% - до 45 рублей 23 копеек за литр.

Вместе с тем, на 0,1% подешевело дизельное топливо – 48 рублей 57 копеек за литр.

Несколько дней назад были опубликованы результаты исследования ценового агентства Argus, согласно которому цены на бензин АИ-92 на российских заправках в 2020 году могут снизиться на 1-3 рубля за литр.

Почему это может произойти, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-04-30 10:10:26
Кто бы и сомневался . Сечин хочет " есть " ))) :)
Tamsulozin
2020-04-30 09:55:12
Чтобы подешеветь, нужно вначале подорожать
Гость
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