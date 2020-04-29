Бензин в Петрозаводске дорожает, а эксперты прогнозируют снижение цен

Стоимость бензина в столице Карелии после короткого перерыва снова начала расти.

Это следует из данных еженедельного мониторинга цен на отдельные товары и услуги за период с 21 по 27 апреля, проведенного Карелиястатом.

Бензин АИ-92 за неделю подорожал на 0,2% - в среднем, до 42 рублей 13 копеек. Цена на АИ 95 выросла на 0,1% - до 45 рублей 23 копеек за литр.

Вместе с тем, на 0,1% подешевело дизельное топливо – 48 рублей 57 копеек за литр.

Несколько дней назад были опубликованы результаты исследования ценового агентства Argus, согласно которому цены на бензин АИ-92 на российских заправках в 2020 году могут снизиться на 1-3 рубля за литр.

Почему это может произойти, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".