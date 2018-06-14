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Новости. Экономика
14:20, 14 Июня 2018

Бензин в Петрозаводске продолжает дорожать, несмотря на "заморозку" цен

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Стоимость бензина в Петрозаводске продолжила расти в первую декаду июня, несмотря на обещания нефтяных компаний зафиксировать цены по состоянию на 30 мая.

Об этом свидетельствуют данные Карелиястата о ценах на бензин в Петрозаводске по состоянию на 9 июня.

Так, средняя стоимость бензина составила 43,29 рубля и выросла на 0,4% по сравнению с 4 июня.

Подробности - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-06-14 15:13:54
Нам всем споют песню, что оптовики остановились. А это розница распродала остатки. А через пару месяцев мораторий закончится. Сначала поднимут заправки, т.к. они и не обещали. А затем опт. И в большинстве случаев это одни и теже люди.
User
2018-06-14 14:36:54
"Ну-ка все вместе
уши развесьте,
Лучше по-хорошему
хлопайте в ладоши нам!"(с)
Гарик
2018-06-14 14:25:01
А Пряхин ( УФАС ) что ?
User
2018-06-14 14:44:02
Гарик, он такой же сказочник как Силуанов и остальная камарилья.
Гарик
2018-06-14 15:20:27
User, Думаю еще хуже , работает только по команде хозяина " ФАС ".
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