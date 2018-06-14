Бензин в Петрозаводске продолжает дорожать, несмотря на "заморозку" цен

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Стоимость бензина в Петрозаводске продолжила расти в первую декаду июня, несмотря на обещания нефтяных компаний зафиксировать цены по состоянию на 30 мая.
Об этом свидетельствуют данные Карелиястата о ценах на бензин в Петрозаводске по состоянию на 9 июня.
Так, средняя стоимость бензина составила 43,29 рубля и выросла на 0,4% по сравнению с 4 июня.
Подробности - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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