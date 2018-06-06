Бензин в Петрозаводске за неделю подорожал еще на 2%

Стоимость бензина в Петрозаводске за последнюю неделю выросла, в среднем, на 2,1% и достигла 43,11 рубля за литр.

По данным Карелиястата на 4 июня, бензин марки АИ-92 подорожал на 2,2% - до 42,23 рубля. Неделей раньше он стоил 41,33 рубля за литр.

Цена на АИ-95 увеличилась на 1,9% - с 43,58 рубля до 44,41 рубля (рост на 2,1%).

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