Берем кредит внимательно: советы от экспертов

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фото: © rubaltic.ru

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С появлением финансовых проблем мы стараемся решить их как можно быстрее, обращаясь к друзьям, коллегам или в банковские филиалы.

Но, к сожалению, в большинстве случаев получаем отказ. Люди не хотят одалживать деньги, у некоторых нет никаких сбережений, а банки требуют доказательств платежеспособности, залоговое имущество или поручителей. Все это отнимает много времени и сил. Бывает и так, что банк вовсе отказывает в выдаче ссуды, не объясняя свое решение. Поэтому лучше с самого начала воспользоваться услугами одной из микрофинансовых организаций — таких, например, как «Деньга» на сайте https://denga.ru/, и получить нужную сумму в считанные минуты.

Преимущества МФО

Пользуясь услугами микрофинансовых организаций, вы получаете ряд преимуществ, среди которых необходимо выделить:

  • оперативность;
  • отсутствие бюрократии;
  • удобство;
  • дистанционное обслуживание;
  • перечисление денег на карту;
  • гарантию одобрения запроса.

Чтобы получить средства в выбранном вами МФО, не нужно никуда ходить. Достаточно заполнить на сайте компании онлайн-заявку и выслать ее онлайн. Сотрудники МФО быстро рассмотрят запрос и подтвердят его. Следует отметить, что в таких организациях отказов практически не бывает, даже если у потенциального заемщика попорчена кредитная история.

МФО не требуют от клиентов подтверждения платежеспособности, разные справки с работы или залоговое имущества. Не понадобится вам искать и поручителей — деньги выдадут без участия третьих лиц. Как только запрос будет подтвержден, сумма поступит на указанные вами реквизиты.

Существующие риски

1) Нельзя думать, что каждая микрофинансовая организация является добросовестной и честной — это далеко не так. Некоторые компании стараются мошенническими способами заманить на свои страницы неосведомленных клиентов, а потом выманивают из них деньги. Чтобы подобное не произошло с вами, нужно сначала внимательно изучить деятельность и информацию об интересующей вас МФО.

2) Прежде всего, проверьте номер и дату регистрации. Также следует удостовериться, что МФО внесена в реестр ЦБ — это обязательное условие для легальной деятельности каждой компании, оперирующей на рынке микрофинансирования. Параллельно нужно удостовериться в реальности размещенных на портале сервиса контактных данных и адреса. Вы должны знать, куда обращаться, если произойдет что-то непредвиденное.

3) Также следует ознакомиться с отзывами других клиентов, которые уже пользовались услугами той или иной микрофинансовой организации. Вышеуказанная информация должна быть размещена в наглядном месте и в свободном доступе.

Реклама / Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания „ЮПИТЕР 6“ (ООО „МФК ‚ЮПИТЕР 6‘, ИНН 7840460408, ОГРН 1117847472973

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