Беременная Виктория Лопырева показала свой любимый "гаджет"

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Модель призналась, что не считает себя "нормальной беременной". По ее словам, она совершенно не находит времени, чтобы интересоваться темами будущих мам. Но один любимый "гаджет" у нее все-таки появился.
Модель показала поклонникам розовую подушку для беременных в форме подковы с детским принтом, пишет Cosmopolitan.
"Не скажу, что я "нормальная беременная", у которой было время ознакомиться со всем, что и как нужно делать во время беременности, но один любимый "гаджет" у меня все-таки появился – это подушка для беременных. Мне кажется, что и после родов спать с ней будет очень даже удобно", – написала Лопырева в Instagram.
На фото она сидит в сером костюме в салоне самолета.
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