Беременная Виктория Лопырева показала свой любимый "гаджет"

Модель призналась, что не считает себя "нормальной беременной". По ее словам, она совершенно не находит времени, чтобы интересоваться темами будущих мам. Но один любимый "гаджет" у нее все-таки появился.

Модель показала поклонникам розовую подушку для беременных в форме подковы с детским принтом, пишет Cosmopolitan.

"Не скажу, что я "нормальная беременная", у которой было время ознакомиться со всем, что и как нужно делать во время беременности, но один любимый "гаджет" у меня все-таки появился – это подушка для беременных. Мне кажется, что и после родов спать с ней будет очень даже удобно", – написала Лопырева в Instagram.



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На фото она сидит в сером костюме в салоне самолета.