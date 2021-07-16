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Беременная жительница Карелии, найденная на помойке, родила девочку

Новости. Общество
13:51, 17 Июля 2021
фото: © pixabay.com

В Медвежьегорске вовремя спасли беременную женщину, которая жила на улице и ела на помойке.

Как сообщил «Столице на Онего» детский омбудсмен Геннадий Сараев, в минувшую пятницу, 16 июля, в 8.00 найденная у мусорных контейнеров в Медвежьегорске молодая женщина родила девочку.

«Состояние ребенка стабильное, но требуется медицинское сопровождение, - сказал Сараев. – Благодаря помощи заместителя министра здравоохранения Карелии Ольги Руотцелайнен девочку перевезли в Перинатальный центр в отделение недоношенных детей, где врачи отметили, что девочка здоровая, все показатели хорошие».

По словам детского омбудсмена, саму роженицу перевели в специализированное медицинское учреждение под наблюдение врачей.

Напомним, в Медвежьегорске на улице жила беременная женщина, которая питалась на помойке и вела асоциальный образ жизни. Местные жители, не раз встречавшие ее у мусорных контейнеров, забили тревогу и написали о ситуации в соцсетях.

Позже выяснилось, что беременная женщина 30-35 лет прописана в поселке Падун Медвежьегорского района, ранее проживала с матерью, родила двоих детей, которых у нее забрала служба опеки. У девушки есть проблемы со здоровьем.
"Столица на Онего" обратилась за помощью в разрешении ситуации к детскому омбудсмену Карелии Геннадию Сараеву, а он, в свою очередь, поставил в известность правоохранительные органы Медвежьегорска.

Участковый выходил к мусорным контейнерам, где и встретил беременную женщину. Она находилась в трезвом состоянии, на предложение пройти в участок ответила отказом, попросив не лезть в ее жизнь. Участковый удалился, так как оснований для задержания у него не было.

В минувший четверг, 15 июля, в Медгору выезжал Сараев. С помощью участкового и местных помощников ему удалось найти беременную и уговорить проехать в больницу: помыться, переодеться и поесть.

«Госпитализировали женщину в изолятор гинекологического отделения. Ее осмотрела гинеколог и установила, что срок беременности составляет более 8 месяцев», - сообщил Геннадий Сараев и поблагодарил за помощь заместителя министра здравоохранения Карелии Ольгу Руотцелайнен, взявшую под особый контроль сложную пациентку.

По словам детского омбудсмена, судьба ребенка будет решаться после родов, все будет зависеть от медицинского заключения о состоянии его матери. У ребенка есть отец, который не отказывается от него, и родная бабушка, с которой молодая женщина пребывает в ссоре.

«Наша задача сохранить жизнь и найти возможность этой жизни реализоваться», - сказал Геннадий Сараев.

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Комментарии

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кир
2021-07-17 14:48:09
Геннадий Сараев просто молодец. :)
Гость
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