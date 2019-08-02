Березовую аллею в Петрозаводске замостят брусчаткой

Подрядная организация уже приступила к обустройству популярной зоны отдыха на Древлянке, сообщили в администрации Петрозаводска.

В ходе модернизации Березовой аллеи предусматривается оборудование удобного доступа для маломобильных граждан, монтаж ограждения проезжей части. Пешеходную дорожку замостят брусчаткой, вдоль аллеи установят современные скамейки и урны.

Напомним, в этом году в связи с увеличением финансирования из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в столице Карелии ведется реконструкция шести общественных территорий.

В числе мест, благоустройство которых было предусмотрено, аллея Отцов на Ключевой, парк Беличий остров, лестничный спуск к набережной Онежского озера от улицы Германа Титова, территория бывшего рынка вблизи улицы Питкярантской и парк Железнодорожников.