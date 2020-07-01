Бесплатные гаджеты сегодня раздают в Карелии! Повезти может и тебе!

148 счастливчикам из Карелии сегодня повезло, они получат от организаторов викторины "Карелия - наш родной край" новые смартфоны.

В прямом эфире на Wiki Карелия ведущие викторины разыграли телефоны среди жителей Карелии!

Прямая трансляция продолжается! Организаторы подарят сегодня жителям Карелии еще четыре квартиры в новостройках Петрозаводска, четыре автомобиля, планшеты, технику для дома и множество других приятных и нужных каждому вещиц.

Чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо стать участником викторины "Карелия – наш родной край".

Ты еще можешь присоединиться! Участие совершенно бесплатное.

Ссылка на прямую трансляцию – здесь. Сейчас разыгрывают бытовую технику.

Пункты приема-выдачи бланков Викторины можно увидеть по ссылке https://wiki-karelia.ru/media/uploads/2020/06/11/obvbiq.xlsx



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