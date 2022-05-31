Бесплатный бензин для жителя Петрозаводска обернулся уголовным делом

Уволившийся из компании сотрудник год заправлялся бензином по корпоративной карте, теперь ему грозит лишение свободы, сообщили в МВД Карелии.

В мае в полицию Петрозаводска обратился представитель организации и сообщил, что неизвестный незаконно завладел корпоративной топливной картой и пользуется ею в личных целях. Причинённый ущерб составил 150 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к хищению причастен бывший работник — 26-летний петрозаводчанин. Установлено, что молодой человек уволился из компании год назад, однако топливную карту возвращать не стал. В течение года на различных АЗС республики он заправлял личный автомобиль за чужой счёт.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант признался в содеянном, раскаялся и обязался возместить причинённый организации ущерб. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Дознание по уголовному делу продолжается.