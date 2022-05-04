«Бессмертный полк» прошел по Петрозаводску — БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

В День Победы 20 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в Петрозаводске.

В шествии «Бессмертный полк», которое состоялось 9 мая в Петрозаводске, участвовали более 20 тыс. человек. В целом по Карелии количество участников достигло 40 тысяч.



фото Людмила Корвякова

В Петрозаводске колонна прошла от площади Ленина к площади Кирова по проспекту Карла Маркса. Участники пришли целыми семьями — дети, внуки, правнуки и праправнуки тех, кто воевал за Великую Победу и отстаивал независимость страны.

Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в шествии со своей супругой. Он пронес в «Бессмертном полку» портрет деда Антона Осиповича Парфенчикова.

Фотограф сделал кадры с места событий. Смотрите большой фоторепортаж и ищите себя.