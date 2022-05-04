«Бессмертный полк» прошел по Петрозаводску — БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

В День Победы 20 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в Петрозаводске.
В шествии «Бессмертный полк», которое состоялось 9 мая в Петрозаводске, участвовали более 20 тыс. человек. В целом по Карелии количество участников достигло 40 тысяч.
В Петрозаводске колонна прошла от площади Ленина к площади Кирова по проспекту Карла Маркса. Участники пришли целыми семьями — дети, внуки, правнуки и праправнуки тех, кто воевал за Великую Победу и отстаивал независимость страны.
Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в шествии со своей супругой. Он пронес в «Бессмертном полку» портрет деда Антона Осиповича Парфенчикова.
Фотограф сделал кадры с места событий. Смотрите большой фоторепортаж и ищите себя.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание