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«Без вашей помощи медицине с этой войной не справиться» (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:37, 10 Ноября 2021
фото: Михаил Охлопков / ВК / скриншот видео

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Главный врач Республиканского противотуберкулёзного диспансера Екатерина Беляева призвала жителей Карелии вакцинироваться.

Екатерина Беляева выступила с обращением к горожанам, которое опубликовано на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова в соцсети.

«Самое главное, что изменилось, — появилась вакцина: единственно возможный способ борьбы с особо опасными инфекциями. От всего медицинского сообщества хочу поблагодарить тех, кто взял уже это оружие в свои руки и защитил себя, свою семью, близких и детей, тех людей, которым вакцинация в настоящее время недоступна. У других же хочется спросить, каждый из вас просит свободы, не всегда соглашаетесь с вводимыми мерами, в большей степени заботитесь о своей социальной жизни, чем о здоровье. А что каждый из вас лично сделал для того, чтобы у вас была эта свобода? Сейчас у вас есть такая возможность. Без вашей помощи медицине с этой войной не справиться. Пожалуйста, вакцинируйтесь и подарите себе свободу. Дышите легко», — заявила Беляева.

Республиканский противотуберкулёзный диспансер начал лечить пациентов с коронавирусом год назад. По словам главврача, в настоящее время в стационаре развернуто более 100 коек. Около тысячи пациентов получили медицинскую помощь в учреждении.

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Комментарии

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Вася
2021-11-10 10:16:19
Страшно, когда человек говорит и не знаешь, зачем он говорит, что говорит и кончит ли когда-нибудь.

Изя
2021-11-10 10:20:16
Согласен , Вассилий ))) :)
Вася
2021-11-10 10:14:06
Увы! не прошло еще четверти часа, а уже мне показалось, что теперь самое настоящее время пить водку.
Изя
2021-11-10 10:20:56
Вася, ++++++
Изя
2021-11-10 09:54:11
Гарантии людям кто даст , что у них не будет последствий для здоровья после вакцинации и она поможет выжить ???????????? :)
Zim
2021-11-10 10:05:07
Изя, а после прививки от туберкулёза кто даёт гарантии? Вообще на какие прививки и кто вам выдавал гарантии?
Изя
2021-11-10 10:19:33
Zim, вот это и плохо . За базар надо отвечать )))
asusls
2021-11-10 10:15:53
Zim, а кто принуждал делать прививку против туберкулеза??? Или для вас туберкулез не такая опасная болезнь?
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