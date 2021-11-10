«Без вашей помощи медицине с этой войной не справиться» (ВИДЕО)

Главный врач Республиканского противотуберкулёзного диспансера Екатерина Беляева призвала жителей Карелии вакцинироваться.

Екатерина Беляева выступила с обращением к горожанам, которое опубликовано на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова в соцсети.

«Самое главное, что изменилось, — появилась вакцина: единственно возможный способ борьбы с особо опасными инфекциями. От всего медицинского сообщества хочу поблагодарить тех, кто взял уже это оружие в свои руки и защитил себя, свою семью, близких и детей, тех людей, которым вакцинация в настоящее время недоступна. У других же хочется спросить, каждый из вас просит свободы, не всегда соглашаетесь с вводимыми мерами, в большей степени заботитесь о своей социальной жизни, чем о здоровье. А что каждый из вас лично сделал для того, чтобы у вас была эта свобода? Сейчас у вас есть такая возможность. Без вашей помощи медицине с этой войной не справиться. Пожалуйста, вакцинируйтесь и подарите себе свободу. Дышите легко», — заявила Беляева.

Республиканский противотуберкулёзный диспансер начал лечить пациентов с коронавирусом год назад. По словам главврача, в настоящее время в стационаре развернуто более 100 коек. Около тысячи пациентов получили медицинскую помощь в учреждении.