Бездомных котиков будут раздавать в Петрозаводске

Выставка-раздача животных "Теплые коты" пройдет 26 октября.

Раздавать котов будут в субботу в центре "Открытые сердца" на набережной Варкауса, 1а с 11.00 до 17.00.

"На наш кошачий праздник можно заглянуть и просто так –пообщаться с котиками, принести подарки для Приюта, оказать финансовую помощь!", – сообщается в паблике "Первый Петрозаводский Общественный Приют".