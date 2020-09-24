Бездомных накормили в Петрозаводске обедом

Волонтеры накормили 35 человек в отделении временного пребывания в Петрозаводске.

Волонтеры благотворительного фонда "Пища Жизни Петрозаводск" накануне провели еженедельную раздачу питания в отделении временного пребывания для людей без определенного места жительства.

Горячие обеды получили 35 человек, не имеющих крова и средств к существованию, сообщается в паблике фонда.



Волонтеры благодарят за помощь в приготовлении обедов, а также единомышленников и спонсоров за финансовую и информационную поддержку деятельности фонда.