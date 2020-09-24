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Бездомных накормили в Петрозаводске обедом

Новости. Общество
08:20, 25 Сентября 2020
фото: https://vk.com/pischaptz?w=wall-143922683_1126
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Волонтеры накормили 35 человек в отделении временного пребывания в Петрозаводске.

Волонтеры благотворительного фонда "Пища Жизни Петрозаводск" накануне провели еженедельную раздачу питания в отделении временного пребывания для людей без определенного места жительства. 

Горячие обеды получили 35 человек, не имеющих крова и средств к существованию, сообщается в паблике фонда.

Волонтеры благодарят за помощь в приготовлении обедов, а также единомышленников и спонсоров за финансовую и информационную поддержку деятельности фонда.

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Комментарии

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Юнипер
2020-09-25 09:20:55
неплохая столовка получилась бы в Агрикалче для бездомных, бездомные по достоинству оценят либеральное логово местных навальнят
кир
2020-09-25 08:35:19
Кормить только за работу. Мусора много убирать надо.
Гость
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