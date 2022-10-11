Когда безопасность труда в приоритете

В Петрозаводске состоялось выездное заседание Координационного совета по охране труда при правительстве Республики Карелия.

Участниками встречи стали представители крупных производств, Управления труда и занятости Карелии, Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по республике, Петрозаводского техникума городского хозяйства, МУП «Водоканал Прионежский» и ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия».

Они поделились своим опытом работы, обсудили нововведения в области охраны труда, познакомились с работой коллег на водозаборных очистных сооружениях АО «ПКС-Водоканал», а также посетили Центр оценки квалификации (ЦОК), созданный на базе техникума городского хозяйства совместно с «РКС-Петрозаводск». В ЦОК подтверждают и повышают свою квалификацию слесари аварийно-восстановительных работ. Для сдачи экзамена специалистам необходимо в том числе показать свой уровень подготовки по вопросу охраны труда.

На заседании обсудили, как важно донести правила охраны труда сотрудников, а в пример сказанному привели несчастные случаи на производствах. Трагедии возможно избежать только тогда, когда работники понимают, что от правил соблюдения охраны труда действительно зависит их жизнь.

«Работодатель и служба охраны труда не уберегут сотрудников от несчастных случаев, если человек, который приходит на рабочее место, не будет понимать, какая на нем лежит ответственность. Нужно работать в этом направлении с коллективом», — обратился к участникам заседания главный управляющий директор ГК «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов.

Поговорили и об индивидуальном подходе к проверке знаний охраны труда у работников, способах напомнить о важности соблюдения техники безопасности. Сотрудники АО «ПКС-Тепловые сети» перед выполнением работ повышенной опасности заполняют «контрольную карту рисков», которую разработали в отделе охраны труда предприятия. На карте указаны возможные опасности и мероприятия по их снижению. Конечно, на встрече обсудили формальные, но от этого не менее важные вещи. Например, новый порядок расследования несчастных случаев на производстве.

Координационный совет по охране труда при правительстве республики создан в 2000 году, его задача — определение приоритетных направлений работы по охране труда и снижение производственного травматизма и профзаболеваний. Координационный совет — это отличный инструмент для того, чтобы вовремя рассказывать об изменениях, а главное — перенимать положительный опыт своих коллег, ведь во время подобных встреч своими глазами можно увидеть, как работает система охраны труда на крупных предприятиях республики.