Безработица и преступность в Карелии выше, чем в среднем по России

Рост социальной напряженности в Карелии вызван целым рядом неблагоприятных факторов, которые сталкивают республику в число аутсайдеров среди российских регионов.

Такой вывод следует из Концепции социально-экономического развития Карелии до 2022 года, которая обсуждалась сегодня на заседании правительства республики.

Представлявший Концепцию советник главы Карелии по экономическим вопросам Юрий Савельев назвал рост социальной напряженности одной из главных проблем, которую предстоит решить правительству в ближайшую пятилетку.

"Рост напряженности в социальной сфере связан с достаточно высоким уровнем безработицы, который в 17 году составил 8,3%. Напомню, что по России – 5,5%. И во многом связанная с этим фактором высокая преступность. Напомню, что по итогам 16 года республика занимает 11 место по числу преступлений в России", - сказал Савельев.

Что еще причислили к числу неблагоприятных факторов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".