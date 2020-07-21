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Безработица в Карелии резко выросла, но массовых увольнений не заметно

Новости. Общество
12:53, 22 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян
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Управление труда и занятости Карелии не зафиксировало массовых увольнений работников предприятий в период эпидемии, хотя официальная статистика показывает резкий рост регистрируемой безработицы.

По словам руководителя Управления Елены Фроловой, численность работников предприятий и других организаций Карелии, уволенных в период пандемии коронавируса, не отличается от ежегодной статистики.

Об этом она заявила в эфире телеканалу "Россия 24. Карелия".

"На сегодняшний день сведения о высвобождении (работников – прим. ред.) сравнимы с прошлым годом.  То есть никакого всплеска увольнений, высвобождений мы не наблюдаем, но, конечно же, возросла численность работников, которые выведены в режим неполного рабочего времени", - сказала Фролова.

Вместе с тем, регистрируемая безработица в Карелии резко выросла в первом полугодии. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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