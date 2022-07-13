Безработный мужчина погиб на пожаре в поселке на севере Карелии

Следком проводит проверку по факту обнаружения в обгоревшей квартире в поселке Кривой порог тела мужчины организована доследственная проверка.

Предварительно установлено, что ночью 29 июля произошло возгорание комнат квартиры в доме на улице Индустриальной поселка Кривой порог Кемского района. После ликвидации пожара обнаружено тело мужчины 1968 года рождения, сообщили в Следкоме Карелии.

Предварительно пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания, смерти погибшего.

Подробности происшествия рассказали в Госкомитете республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Огнеборцы ПЧ-24 поселка Кривой Порог и ПЧ-22 Кеми в течение трех минут после поступления вызова прибыли на место. Квартира в пятиэтажном доме горела по всей площади — на 32-х квадратных метрах. Огонь вырывался через оконные проемы.

«Пожарные в составе звена газодымозащиты оперативно провели эвакуацию жильцов и приступили к тушению возгорания. За 20 минут пожар локализовали. В результате проведенных работ 18 человек эвакуировали и одного спасли — огнеборцы вывели его по лестничным маршам. Проживающего в квартире, где произошло возгорание, безработного гражданина спасти не удалось. Он погиб до прибытия пожарных подразделений», — говорится в сообщении Госкомитета.