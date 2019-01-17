Безработный обокрал дачу жителя Карелии

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В Муезерском районе раскрыта кража имущества из сарая, сообщает МВД Карелии.
В отделение полиции Муезерского района обратился 78-летний мужчина и сообщил, что из хозяйственной постройки его дачного дома похищены металлические трубы, домкраты, ведра, бочка и дрова. Ущерб превысил 5 тысяч рублей. Заявитель не был на даче несколько месяцев, поэтому не знает, когда было совершено преступление.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 37-летнего местного жителя. Мужчина нигде не работает. По версии следствия, с помощью железной трубы он сломал навесной замок в сарае, а затем похитил имущество. Впоследствии мужчина продал его гостям республики.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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