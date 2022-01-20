Безработный житель Карелии задолжал государству и лишился части валютных накоплений

Приставы в Пряжинском районе решили вопрос с погашением долга у местного жителя, сообщили в УФССП Карелии.
Житель Пряжинского района задолжал по налоговым платежам и административным штрафам 57 тысяч рублей — в общей сложности 22 исполнительных производства были открыты в местном отделении судебных приставов.
Должник, извещенный о производствах, оплачивать ничего не собирался. Также он официально не работал и не имел других источников дохода.
Тем не менее судебный пристав-исполнитель выяснил, что у должника имеется валютный расчетный счет в банке.
Валюта со счета была взыскана в пользу государства, и этого хватило для погашения всего долга.
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