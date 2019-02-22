"Безрукий" врач оставил в носу актрисы тампон

Актриса Елена Валюшкина вынуждена устранять последствия врачебной ошибки.

Известная актриса театра и кино призналась, что вот уже несколько лет она испытывает последствия работы "безруких врачей". Много лет назад ей делали операцию в носу – чистили забившиеся пазухи. Врач оставил внутри марлевый тампон, который пролежал там 15 лет. Со временем актрису начали мучить проблемы с носом, пишет Cosmopolitan.

"Каждый год я вынуждена оперироваться. Пока спасения нет. Последнюю операцию сделала в Германии. Вот сейчас надо снова ехать на консультацию – посмотреть, как обстоят дела. Безрукие врачи допустили большую ошибку, мягко говоря. Из-за них и появились такие последствия, которые я теперь разгребаю", – поделилась Елена Валюшкина.

Актриса надеется, что когда-нибудь медицинская эпопея подойдет к концу и она полностью излечится. Несмотря на то что Валюшкина была ведущей в нескольких сезонах мистического шоу "Битва экстрасенсов", сама она в вопросах здоровья полагается на врачей. Актриса заявила, что не прибегала к нетрадиционной медицине.