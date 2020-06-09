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Беззащитных стариков в Карелии накормили просроченными продуктами

Новости. Общество
12:50, 10 Июня 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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В отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в поселках Сосновец и Летнерченский были выявлены многочисленные нарушения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура проверила центр социального обслуживания населения в Беломорском районе.

Некоторые помещения нуждались в косметическом ремонте, в полу были обнаружены дефекты, было мало душевых установок.

Также отсутствовали сертификаты о соответствии продуктов питания ГОСТам, не соблюдались правила хранения продуктов, а также была обнаружена просроченная еда.

Учреждения, в которых проживают пенсионеры и инвалиды, не оснащены средствами оповещения о пожаре.

Кроме того, в условиях распространения коронавирусной инфекции на входе в отделения никто не измерял температуру. Пенсионеры питались без соблюдения социальной дистанции.

Прокуратура района обязала руководителя устранить нарушения.

 

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Комментарии

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zanoza
2020-06-10 13:53:22
Потому и накормили, что старики беззащитные.
Ткачев
2020-06-10 13:11:40
... , ... .(Лавров) Этот центр, чё, месяц назад открыли? Где раньше то были? У МЧС, как всегда, бумажка наготове о предписании насчёт пожарной сигнализации.
кир
2020-06-10 12:56:11
Русские идут.(с) И это страшно всем.
Сеня
2020-06-10 12:54:13
где озабоченность Слабуновой? Где комментарии Фукса?
zanoza
2020-06-10 13:52:36
Сеня, там же "где мы тут власть" :)
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