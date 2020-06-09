Беззащитных стариков в Карелии накормили просроченными продуктами

В отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в поселках Сосновец и Летнерченский были выявлены многочисленные нарушения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура проверила центр социального обслуживания населения в Беломорском районе.

Некоторые помещения нуждались в косметическом ремонте, в полу были обнаружены дефекты, было мало душевых установок.

Также отсутствовали сертификаты о соответствии продуктов питания ГОСТам, не соблюдались правила хранения продуктов, а также была обнаружена просроченная еда.

Учреждения, в которых проживают пенсионеры и инвалиды, не оснащены средствами оповещения о пожаре.

Кроме того, в условиях распространения коронавирусной инфекции на входе в отделения никто не измерял температуру. Пенсионеры питались без соблюдения социальной дистанции.

Прокуратура района обязала руководителя устранить нарушения.