890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Моднице из Пудожа прислали бумагу и песок вместо платьев 1
Сегодня 08:05
Профсоюзный лидер в Карелии объяснил проблему с "северными" на примере "жены, севшего депутата" 1
Сегодня 15:56
Росгвардейцы Карелии рассказали, кто может получить разрешение на оружие 1
Сегодня 07:15
Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии
Сегодня 09:19

Би-би-си снимет сериал о Грете Тунберг

Новости. Общество
19:10, 11 Февраля 2020
фото: © AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez
Загрузка...

В сериале покажут путешествие экоактивистки во взрослую жизнь и моменты из ее повседневной жизни.

Би-би-си снимет сериал о шведской школьнице и экоактивистке Грете Тунберг, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу британской вещательной корпорации.

"Ученые во всем мире согласны с тем, что глобальное повышение температуры должно быть ограничено полутора градусами, чтобы избежать необратимых цепных реакций. На протяжении всего сериала группа экспертов будет излагать научные факты, которые лежат за этим недвусмысленным утверждением. Во время своих поездок Грета встречается не только с ведущими учеными, но и с политическими лидерами и крупными бизнесменами, изучая вместе с ними научные данные и призывая их к переменам", – говорится в сообщении пресс-службы.

"В сериале будет показано ее путешествие во взрослую жизнь, поскольку она продолжает сталкиваться с последствиями бездействия в реальном мире, а также некоторые спокойные моменты [ее жизни], когда она пишет впечатляющие речи, которые теперь транслируются и анализируются по всему миру", – добавили в Би-би-си.

Исполнительный продюсер BBC Studios Роб Лидделл в свою очередь назвал изменение климата на планете "самой важной проблемой" человечества.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
04.02.2020, 17:15
Стало известно, кто стал жертвами страшной аварии на трассе в Карелии
06.02.2020, 18:17
Правоохранители рассказали, какую взятку дали министру транспорта Карелии

Аналитика

Сегодня 17:47
Политкухня
Индексация в 21 рубль как благодать 1
Республиканские чиновники считают, что ветераны труда в Карелии получают ежемесячную денежную выплату даже больше положенной по федеральным нормам.
Камера вместо квартиры в Испании 11
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Не торговые войны, а торговый мир 1
06.02.2020 09:06
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:51
Без политики
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
SELA – это российский бренд одежды с почти тридцатилетней историей.
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 3
06.02.2020 14:54
Акела не промахнулся 13
05.02.2020 15:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2020" в Петрозаводске
10.02.2020 07:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»