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Биатлонист из Карелии Владимир Драчев лишился возможности избраться в правление СБР

Новости. Спорт
08:55, 02 Июля 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев исключен из числа кандидатов в члены правления на предстоящих внеочередных выборах руководства организации, информация о его выдвижении на этот пост от Федерации биатлона Владимирской области оказалось ошибочной.

Ранее сообщалось, что Драчев претендует на место в правлении, куда он мог быть избран в случае поражения на президентских выборах Союза биатлонистов России, пишет ТАСС.

Драчев на предстоящих выборах намерен сохранить за собой пост главы СБР, кандидатом на эту должность он был выдвинут от Федерации биатлона Карелии. При этом в официальных списках СБР сначала указывалось, что Драчев претендует на место в правлении, куда он мог быть избран в случае поражения на президентских выборах.

"На общем собрании нашей федерации меня избрали делегатом на конференцию, при этом речи о выдвижении в правление Владимира Петровича не шло, по этому вопросу голосования не было, – сказал глава Федерации биатлона Владимирской области Сергей Демин. – Мне непонятно, откуда взялась информация о том, что наша федерация приняла такое решение".

"Я был крайне удивлен, когда мне об этом сообщили. Более того, сейчас меня обвиняют в том что я якобы подделал протокол, хотя в отправленном в СБР документе черным по белому написано, что мы не выдвигали кандидатов ни на пост президента, ни на пост члена правления СБР", – добавил он.

Напомним, единственным конкурентом Драчева на президентских выборах является Виктор Майгуров, который сейчас входит в правление СБР. 

Внеочередная конференция была созвана в апреле по инициативе большинства членов правления СБР. Причиной послужили разногласия, которые у них возникли с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон.

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