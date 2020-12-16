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Биатлонистка из Петрозаводска показала высокий результат на Всероссийских соревнованиях

Новости. Спорт
18:40, 17 Декабря 2020
фото: © Министерство спорта Карелии
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Сборная команда республики по биатлону достойно выступает на этапах Кубка России, сообщает Министерство спорта Карелии.

Спортсмены Республиканской спортивной школы олимпийского резерва принимают участие в этапах Кубка России среди мужчин и женщин, а также Всероссийских соревнованиях среди юниоров по биатлону, которые проходят в Пермском крае и Тюменской области. В составе сборной команды Карелии: Ульяна Черепанова, Диана Кузнецова, Александр Иванов, Андрей Богданов и Кирилл Неворуев. В программе - индивидуальные гонки, спринт, суперспринт. За призовые места соревнуются более 150 сильнейших спортсменов страны.

В спринтерской гонке на 7,5 км среди юниорок отличный результат показала Ульяна Черепанова, заняв четвёртое место и уступив лишь биатлонисткам из Ханты-Мансийского округа, Санкт-Петербурга и Пермского края. Поздравляем Ульяну и ее тренеров - Надежду Мирощенко и Анатолия Цветкова с успешным стартом в новом спортивном сезоне.

Следующие соревнования по биатлону пройдут в Ижевске, там состоятся следующий этап Кубка России и Первенство России.

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Комментарии

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2020-12-17 18:43:08
Молодец!
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