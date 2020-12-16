Биатлонистка из Петрозаводска показала высокий результат на Всероссийских соревнованиях

Сборная команда республики по биатлону достойно выступает на этапах Кубка России, сообщает Министерство спорта Карелии.

Спортсмены Республиканской спортивной школы олимпийского резерва принимают участие в этапах Кубка России среди мужчин и женщин, а также Всероссийских соревнованиях среди юниоров по биатлону, которые проходят в Пермском крае и Тюменской области. В составе сборной команды Карелии: Ульяна Черепанова, Диана Кузнецова, Александр Иванов, Андрей Богданов и Кирилл Неворуев. В программе - индивидуальные гонки, спринт, суперспринт. За призовые места соревнуются более 150 сильнейших спортсменов страны.

В спринтерской гонке на 7,5 км среди юниорок отличный результат показала Ульяна Черепанова, заняв четвёртое место и уступив лишь биатлонисткам из Ханты-Мансийского округа, Санкт-Петербурга и Пермского края. Поздравляем Ульяну и ее тренеров - Надежду Мирощенко и Анатолия Цветкова с успешным стартом в новом спортивном сезоне.

Следующие соревнования по биатлону пройдут в Ижевске, там состоятся следующий этап Кубка России и Первенство России.