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Библиотеки Петрозаводска ищут волонтеров

Новости. Общество
18:00, 07 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Муниципальные библиотеки приглашают волонтеров-экскурсоводов, медиаволонтеров, помощников в организации и проведении мероприятий.

Как сообили в адмнистрации Петрозаводска, централизованная библиотечная система города набирает команду библиотечных волонтаров. Библиотеки ждут активных помощников, которые хотят и могут оказать содействие в реализации творческих проектов, организации и проведении культурно-досуговых мероприятий для взрослых и детей.

Подробнее о вакансиях для волонтеров можно узнать здесь.

Телефон для справок: 74-42-31. Писать можно на почту russia8858@yahoo.com или в сообщения группы "Муниципальные библиотеки Петрозаводска".

Ранее сообщалось, добровольцы Карелии примут участие в Весенней неделе добра.

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