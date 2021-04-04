Добровольцы Карелии примут участие в Весенней неделе добра

В Карелии стартовала регистрация участников акции "Весенняя неделя добра", сообщают в региональном Минкульте.

С 19 по 26 апреля в Карелии пройдёт региональный этап ежегодной Всероссийской акции "Весенняя неделя добра". Цель мероприятия - продвигать добровольчество и повышать гражданскую активность людей.

Сообщается, что принять участие в акции может любой житель Карелии, который разделяет принципы добровольческой деятельности. Участвовать можно индивидуально или в составе команды. В течение недели участники реализуют разнообразные добровольческие инициативы в сфере культуры, спорта, социальной помощи, экологии и образования.

"В этом году "Весенняя неделя добра" пройдёт под девизом: "Создаём наше будущее!" и каждый день будет посвящён одной из целей устойчивого развития, инициированных ООН: хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, устойчивые города и населённые пункты, борьба с изменением климата, партнёрство в интересах развития, ответственное потребление, сохранение суши. Эти тематики помогут участникам сориентироваться с темами и формами добровольческой акции", – рассказал координатор "Весенней недели добра" в Карелии Иван Подгорный.

В прошлом году участниками "Весенней недели добра" стали 46 349 человек. В рамках акции было реализовано 363 добровольческих инициативы.

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