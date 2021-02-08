Библиотеки Петрозаводска просят горожан подарить им книги

В Петрозаводске идет традиционная акция "Дарите книги с любовью", сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии.

К Международному дню книгодарения, который отмечают 14 февраля, городская библиотечная сеть приглашает всех неравнодушных присоединиться к благотворительной акции.

До 14 февраля муниципальные библиотеки принимают у горожан новые издания и прочитанную литературу. Об этом сообщает мэрия Петрозаводска со ссылкой на информацию централизованной библиотечной системы.

В дар принимаются новые и уже прочитанные книги. Издания должны быть в хорошем состоянии, выпущенными не ранее 2010 года. Большим спросом пользуется детская литература.

Акция завершится 14 февраля. Часть собранных книг муниципальные библиотеки передадут общественным объединениям и социальным учреждениям города, сообщают в мэрии.

Ранее сообщалось, что монастырь в Карелии обзавелся современной библиотекой с компьютерами и редкими книгами.