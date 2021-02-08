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Библиотеки Петрозаводска просят горожан подарить им книги

Новости. Культура
15:45, 09 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
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В Петрозаводске идет традиционная акция "Дарите книги с любовью", сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии.

К Международному дню книгодарения, который отмечают 14 февраля, городская библиотечная сеть приглашает всех неравнодушных присоединиться к благотворительной акции. 

До 14 февраля муниципальные библиотеки принимают у горожан новые издания и прочитанную литературу. Об этом сообщает мэрия Петрозаводска со ссылкой на информацию централизованной библиотечной системы.

В дар принимаются новые и уже прочитанные книги. Издания должны быть в хорошем состоянии, выпущенными не ранее 2010 года. Большим спросом пользуется детская литература.

Акция завершится 14 февраля. Часть собранных книг муниципальные библиотеки передадут общественным объединениям и социальным учреждениям города, сообщают в мэрии.

Ранее сообщалось, что монастырь в Карелии обзавелся современной библиотекой с компьютерами и редкими книгами.

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Комментарии

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gaudealis
2021-02-09 16:07:40
У директора нацбиблиотеки РК з/п 140 тыс. руб., у трёх её заместителей по 130 тыс. руб. (официальная информация из открытых источников).
При этом имеется масса вопросов относительно профессиональных качеств данных персонажей.
Но сейчас речь не об этом. Пусть эти высокооплачиваемые манагеры пожертвуют свою месячную з/п на покупку книг муниципальной библиотечной сети Петрозаводска. С них не убудет. А эти деньги они...как бы это сказать помягче... не совсем заработали.
театральный критик
2021-02-09 16:13:08
gaudealis, леопольд просил передать, чтобы ты не завидовал.
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