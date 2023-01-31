Библиотеки Петрозаводска просят подарить им книги, можно прочитанные

Петрозаводчан приглашают присоединиться к акции «Дарите книги с любовью», сообщили в администрации города.

С 1 по 14 февраля библиотеки Петрозаводска приглашают всех желающих принять участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью-2023». Часть изданий поступит в фонды библиотек, остальные подаренные книги будут переданы социальным учреждениям и общественным организациям нашего города.

«Городские библиотеки с благодарностью примут в дар книги: как новые, так и уже прочитанные, изданные с 2015 года, книги из частных библиотек», – сообщают организаторы акции в Петрозаводске.

Подробности и список необходимых книг, составленный по просьбам читателей, можно найти по ссылке: https://vk.cc/cleoQl

В 2023 году общероссийская акция «Дарите книги с любовью» пройдет уже в седьмой раз. По традиции она приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля по инициативе английской писательницы, мамы двоих детей, популяризатора детской литературы Эммы Перри. Эта инициатива нашла поддержку у родителей, педагогов, писателей, книжных издателей, представителей культурных и благотворительных организаций по всему миру. Российский книжный союз призывает отмечать этот день с помощью подарков в виде хорошей, качественной литературы своим родным и близким, рассказывать о дате во всех социальных сетях, делиться впечатлением о прочитанном и выкладывать фото понравившихся книг.