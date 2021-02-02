Библиотеки предлагают жителям Петрозаводска заняться благотворительностью в День всех влюбленных

В Петрозаводске стартовала акция "Дарите книги с любовью", сообщили в администрации города.

До 14 февраля муниципальные библиотеки принимают у горожан новые издания и прочитанную литературу.

К Международному дню книгодарения, который традиционно отмечают 14 февраля, городская библиотечная сеть приглашает всех желающих присоединиться к благотворительной акции. В этом году она проводится уже пятый раз.

В дар принимаются новые и уже прочитанные книги (в хорошем состоянии, изданные не ранее 2010 года). Большим спросом, отмечают организаторы акции, пользуется детская литература.

Подаренные книги могут стать частью фонда Библиотеки № 3 им. Н. Клюева, где вскоре будут обслуживать и юных читателей.

Акция в Петрозаводске уже стартовала и завершится 14 февраля.

Часть собранных книг муниципальные библиотеки передадут общественным организациям и социальным учреждениям города.

С более подробной информацией об участии в акции можно ознакомиться на сайте ЦБС. Телефон для справок 70-35-22.