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Новости. Общество
19:40, 05 Февраля 2019
фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Билан сделал непростой выбор

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Дима Билан признался, что между любовью и музыкой сделал выбор в пользу последней. Ради нее популярный исполнитель расстался с любимой женщиной.

Дима Билан пишет книгу "Планета Билан", в которой откровенен, как никогда. Например, артист признался, что в жертву карьере принес любовь, пишет "Дни.ру".

"Я цинично препарировал свою любовь и привязанности – анализировал себя и избранниц, то притягивал, то, напротив, отбрасывал... А когда ситуация вынуждала выбирать между чувствами и карьерой, я предпочитал второе. Всегда", – рассказал певец.
 
Впрочем, поначалу артист пытался совмещать. Он отключал телефон и пропадал на несколько дней. А когда возвращался к работе, выслушивал критику своего продюсера Юрия Айзеншписа, срочно репетировал и давал концерты. В итоге Билан понял, что вымотан.

"Помню момент, когда все закончилось. Мы сидели на пляже в Сочи, когда, глядя на нее, понял: она устала. Отношения, построенные на "потерпи", "давай в следующий раз" и "у меня работа", измучили ее, и я должен что-то с этим делать. Выход был один – бросать либо музыку, либо ее. Предать первое означало предать часть себя. Я не мог пойти на такую жертву, а она бы ее не приняла", – поделился воспоминаниями Дима Билан. 

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