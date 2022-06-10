890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в мае?
10.06.2022 11:06
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Парфенчиков назвал «возвращением упущенных возможностей» запуск производства экранопланов в Петрозаводске
15.06.2022 11:28

Билеты на чартерные авиарейсы из Петрозаводска в Москву будут стоить менее 2 тыс. рублей

Новости. Общество
09:15, 16 Июня 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Чартерными туристическими рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии» Москва-Петрозаводск смогут воспользоваться жители Карелии.

Об этом сообщила в парламенте республики руководитель регионального Управления по туризму Анна Борчикова.

«Этими перелетами могут также воспользоваться жители Республики Карелия. Причем, цена за перелет субсидируется. Так, например, на рейсы на следующей неделе стоимость перелета составит менее 2 тыс. рублей за место. Это вместе с багажом», - сказала Борчикова.

Как сообщалось ранее, чартерную программу запустил туроператор FUN&SUN при поддержке Ростуризма и правительства Карелии. Первый рейс назначен на 16 июня. Перелеты будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям из столичного аэропорта Домодедово.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2022, 06:40
Житель Карелии получил штраф за незаконное проживание на острове в Ладожском озере
14.06.2022, 16:47
Скандальное дело фермера Карелии Ираиды Шалак дошло до суда
10.06.2022, 06:40
«Макдоналдс» возвращается в Петрозаводск
09.06.2022, 12:12
Еще два контрактника из Карелии погибли на Украине
09.06.2022, 06:40
Петрозаводск встретит День города с группой «Банд’Эрос» под «Алыми парусами»
12.06.2022, 11:06
Два выпускника в Карелии сдали ЕГЭ на 100 баллов

Чтиво

08.06.2022 11:33
Уроки выживания
Не время экономить
Как создать подушку безопасности при обычной зарплате и почему не стоит покупать падающие доллары — советы эксперта.
«Даша, помоги!»
02.06.2022 08:59
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
26.05.2022 13:40
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.