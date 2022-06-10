Билеты на чартерные авиарейсы из Петрозаводска в Москву будут стоить менее 2 тыс. рублей

Чартерными туристическими рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии» Москва-Петрозаводск смогут воспользоваться жители Карелии.

Об этом сообщила в парламенте республики руководитель регионального Управления по туризму Анна Борчикова.

«Этими перелетами могут также воспользоваться жители Республики Карелия. Причем, цена за перелет субсидируется. Так, например, на рейсы на следующей неделе стоимость перелета составит менее 2 тыс. рублей за место. Это вместе с багажом», - сказала Борчикова.

Как сообщалось ранее, чартерную программу запустил туроператор FUN&SUN при поддержке Ростуризма и правительства Карелии. Первый рейс назначен на 16 июня. Перелеты будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям из столичного аэропорта Домодедово.