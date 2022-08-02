Билеты на междугородние автобусы в Карелии подорожают

Автовокзал Петрозаводска объявил о подорожании билетов на рейс до Медвежьегорска.
В официальном паблике автовокзала Петрозаводска появилась информация о подорожании билетов на рейс до Медвежьегорска.
«По обращению перевозчика ИП Виноградов Владимир Владимирович с 25 августа 2022 года вносятся изменения в стоимость проезда по маршруту № 523Э „Петрозаводск — Медвежьегорск ЭКСПРЕСС“. Так с 25 августа 2022 г. стоимость проезда до города Медвежьегорск будет составлять 350 рублей; до Сопохи будет составлять 220 рублей; до Янишполя будет составлять 130 рублей», — говорится в объявлении автовокзала.
Подробную информацию можно уточнить с 8.00 до 19.00 на автостанции Медвежьегорска по телефону 8-921-229-59-22.
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