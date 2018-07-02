Билеты на самолет "Петрозаводск-Москва" подорожали в три раза

Билет из Петрозаводска в Москву на 9 июля продают за 15 тыс. 483 рубля.

Это следует из размещенной на сайте авиакомпании S7 информации. Без багажа билет стоит 13 тыс. 483 рубля.

Если лететь в Москву 7 июля, то билет с учетом багажа будет стоить 12 тыс. 43 рубля, а без него – 10 тыс. 43 рубля.

К примеру, 28 июня читатель "Столицы на Онего" улетел в Москву за 7133 рубля.

"Авиасообщение с такими ценами явно не по карману жителям Карелии, да и туристов испугают такие цены", - рассказал он.