Билеты в Музыкальный театр сегодня можно купить за полцены

В Международный День театра 27 марта Музыкальный театр Карелии продает билеты со скидкой 50%.

Билеты продаются сегодня как в кассе, так и на сайте театра, в группе театра ВКонтакте и Фейсбуке.

Музыкальный театр Карелии уже четвертый сезон поддерживает эту традицию мирового театрального сообщества. В этот раз почти на все спектакли афиши до 12 июня действует специальное предложение: скидка на билеты составляет 50%. Льготные билеты сегодня можно купить в кассе до восьми вечера, в интернете – до полуночи. Предложение о скидке действует только один день.

Билеты, купленные по акции, не подлежат обмену и возврату. В весенней афише Музыкального театра 15 спектаклей, билеты на которые зрители смогут приобрести по спецпредложению.

Среди них - лучшие оперные и балетные постановки последних сезонов, спектакли для семейного просмотра и концерт. Многие из этих спектаклей в апреле и мае будут показаны последний раз перед летними театральными каникулами.