Билеты в учреждения культуры Карелии дорожают, показало исследование

Рост цен на услуги организаций культуры за период с начала года в Карелии составил 3,5%, сообщает Карелиястат.

Стоимость билетов в музеи и выставки выросла на 6,4% и достигла, в среднем, 128 рублей. Поход в театр теперь стоит, в среднем, более 538 рублей - на 3,9% дороже, чем в начале года.

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