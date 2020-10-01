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Биологи обнаружили змей, которые нападают на жертв, вспарывают брюхо и пожирают их изнутри

Новости. Общество
23:30, 01 Октября 2020
фото: Winai Suthanthangjai
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Змеи вида Oligodon fasciolatus вспарывают своим жертвам брюхо, просовывают головы внутрь и часами пожирают внутренние органы еще живого и сопротивляющегося животного.

Прежде такой метод питания никогда не наблюдался у подобных пресмыкающихся, информирует Lenta.ru со ссылкой на EurekAlert. О поведении змей сообщалось в научном журнале Herpetozoa.

Группа биологов из Дании и Таиланда задокументировала четыре нападения Oligodon fasciolatus на ядовитых малайских жаб. Лишь одна, самая маленькая жаба была проглочена целиком. У остальных змеи съели только внутренние органы.

Ученые выдвинули две гипотезы, объясняющие такое поведение. Согласно одной из них, змеи избегают глотать крупных малайских жаб, поскольку те слишком ядовиты. По другой версии, Oligodon fasciolatus не могут проглотить крупных жаб из-за их размера, поэтому начинают пожирать их заживо.

"Вероятно, вы будете рады узнать, что для людей змеи Oligodon fasciolatus безвредны. Тем не менее, я не советую доводить до того, чтобы вас укусила одна из них. Из-за антикоагулянта, который эти змеи впрыскивают в кровь своим жертвам, причиненные ими крупные раны будут кровоточить часами", - заявил руководитель группы исследователей Хенрик Брингсё.

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