Битва за маски: кондуктор пинками выгнала пассажира из автобуса (ВИДЕО)

Полицейские проводят проверку по факту инцидента между кондуктором и пассажиркой в одном из маршрутных автобусов Красноярска.

Об этом сообщили РИА Новости в главке МВД по Красноярскому краю.

Ранее пользователи соцсетей выложили видео, где кондуктор буквально пинками выгоняет из автобуса женщину в возрасте без защитной маски на лице. На кадрах женщина несколько раз пытается зайти в автобус, но кондуктор сталкивает ее ногой со ступеней.

"В ГУ МВД по краю подтвердили, что по факту конфликтной ситуации в общественном транспорте проводят проверку", — сказал начальник пресс-службы главка.

Также в ситуации разбирается городской департамент транспорта.