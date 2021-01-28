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Битва за маски: кондуктор пинками выгнала пассажира из автобуса (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
21:30, 28 Января 2021
фото: youtube.com / Anastasia Verevkina / скриншот видео
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Полицейские проводят проверку по факту инцидента между кондуктором и пассажиркой в одном из маршрутных автобусов Красноярска.

Об этом сообщили РИА Новости в главке МВД по Красноярскому краю.

Ранее пользователи соцсетей выложили видео, где кондуктор буквально пинками выгоняет из автобуса женщину в возрасте без защитной маски на лице. На кадрах женщина несколько раз пытается зайти в автобус, но кондуктор сталкивает ее ногой со ступеней.

"В ГУ МВД по краю подтвердили, что по факту конфликтной ситуации в общественном транспорте проводят проверку", — сказал начальник пресс-службы главка.

Также в ситуации разбирается городской департамент транспорта.

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Комментарии

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